В Италии одобрили введение базового дохода для неимущих и безработных

18 января 2019 13:53 (UTC+04:00)

Совет министров Италии в четверг вечером одобрил две крупных экономических реформы, являвшихся ключевыми пунктами программы нынешнего правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первой и главной из них стало введение безусловного базового дохода для малоимущих, безработных и пожилых людей. Экономическая мера, получившая название "гражданский доход", предусматривает выплату пособия до уровня в 780 евро тем, кто по своим доходам находится ниже уровня абсолютной бедности. В Италии под этим показателем подразумевается невозможность приобрести пакет основных товаров и услуг, необходимых для нормального существования. Он разнится в зависимости от региона и размера населенного пункта: так, например, согласно статистике, порог бедности в небольшом городе на юге Италии начинается примерно с 560 евро, в крупных центрах Севера этот показатель равен примерно 820 евро.

Согласно данным национального института статистики, за чертой бедности в Италии живут пять миллионов человек.

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