В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

Евросоюз должен заняться развитием собственной обороны, потому что существуют сферы, в которых Брюссель не видит участия НАТО. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НАТО - самый сильный оборонный союз в мире. Однако я убеждена, что есть сферы и вопросы, где НАТО не видно, но где необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать", - сказала она.

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