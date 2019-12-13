Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что в будущем уйдет с поста главы партии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Партия Корбина, если верить exit poll, потерпела сокрушительное поражение. Согласно прогнозу, тори получают 368 мест из 650, Лейбористская партия выигрывает 191 мандат, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

"Это очень разочаровывающий результат для Лейбористской партии… Очевидно, что я не поведу партию к следующим выборам", - сказал Корбин, назвав раскол страны из-за Brexit в числе причин провала лейбористов.

Он отметил, что за выборами последует период консультаций и выборов нового лидера. В течение этого срока он останется на посту главы партии.

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