Власти Чехии сняли запрет на поездки в Австрию, Венгрию и Германию

Жители Чехии с 12:00 по центральноевропейскому времени в пятницу могут беспрепятственно посещать Австрию, Венгрию и Германию без необходимости предоставления властям при возвращении в республику справок об отрицательных результатах анализов на коронавирус и пребывании в двухнедельном карантине. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства, которое было созвано мною, - отметил он. - С 12:00 наши граждане могут посещать эти страны без необходимости предоставлять по возвращении справки о негативных результатах анализов на коронавирус и пребывать в карантине. Мы возвращаемся к нормальной жизни".

По словам премьера, жители Австрии, Венгрии и Германии так же смогут свободно посещать Чехию. Между тем в Праге отмечают, что власти ФРГ пока не объявили о снятии ограничений на туристические поездки на свою территорию граждан других центральноевропейских стран.

В четверг полностью открыли между собой границы Чехия и Словакия. 15 июня чешские власти планируют отменить запрет на поездки жителей республики в некоторые другие государства - члены Евросоюза.