Премьер Ирландии заявил, что бюджет ЕС включает €5 млрд для стран, пострадавших от Brexit

Новый семилетний бюджетный план ЕС включает создание фонда в €5 млрд для стран, наиболее пострадавших от выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщил во вторник журналистам по итогам саммита ЕС премьер-министр Ирландии Михол Мартин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я особенно приветствую решение о создании резервного фонда объемом до €5 млрд для стран, наиболее пострадавших от Brexit", - сказал он.