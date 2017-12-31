В Кении более 30 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

31 декабря 2017 11:05 (UTC+04:00)

По меньшей мере 34 человека стали жертвами столкновения автобуса и грузовика на западе Кении, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Nation.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Мигаа в ночь на воскресенье. Автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшим навстречу грузовиком.

​На месте скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще четыре человека, в том числе трое детей, скончались в больнице от полученных травм.

Пострадали еще по меньшей мере 22 человека, все они были госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на месте инцидента.

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Azernews Newspaper
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