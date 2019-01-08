Болсонару ни с кем не обсуждал вопрос военной базы США в Бразилии

8 января 2019 20:00 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару не обсуждал ни с кем инициативу о размещении военной базы США на территории страны. Об этом заявил во вторник глава Комитета по вопросам институциональной безопасности канцелярии (администрации) президента генерал Аугусту Элену Рибейру Перейра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он [Болсонару] сказал мне, что никогда этого не обсуждал. Это было упомянуто в ответ на слова о [возможном размещении] российской базы [в Венесуэле] [соответствующий вопрос задали бразильскому президенту журналисты], что-то в этом роде, и вдруг появилась американская база! Но ничего такого нет - он сказал мне, что не обсуждал этого. Подняли шум из ничего", - цитирует генерала на своем сайте газета Globo.

Ранее Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие военной базы США на территории Бразилии. По словам главы государства, "сближение с США - это экономический вопрос, но он может быть и военным".

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