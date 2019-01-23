СМИ: экс-президент Перу Фухимори возвращается в тюрьму

Экс-президент Перу Альберто Фухимори, ранее освобожденный из тюрьмы, вновь возвращается в пенитенциарное учреждение для отбывания наказания и одновременно прохождения лечения, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает портал Comercio.

После соответствующего решения верховного суда Национальный институт пенитенциарной системы Перу принял решение, что Фухимори будет помещен в тюрьму "Барбадильо".

В октябре 2018 года верховный суд Перу отменил помилование в отношении 80-летнего Фухимори, осужденного на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. После этого он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Помилование было предоставлено ему в конце 2017 года уже бывшим президентом Педро Пабло Кучински.

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