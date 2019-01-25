Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле выросло до 364 человек

25 января 2019 10:40 (UTC+04:00)

Число арестованных в ходе идущих в Венесуэле четвертый день массовых антиправительственных протестов выросло до 364 человек, сообщил в Twitter глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об аресте 328 человек.

По его данным, в понедельник были арестованы девять человек, во вторник - 35, а в среду еще 320 человек.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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