Не менее 25 боевиков ликвидированы в Афганистане

14 апреля 2019 20:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере 25 боевиков радикального движения "Талибан", включая четырех иностранных граждан, были ликвидированы в результате столкновений в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на данные военных.

"Столкновения произошли в ночь на воскресенье в районе Джурм, - указал источник. - В ходе столкновений были убиты 25 боевиков "Талибан", в том числе четыре иностранца, еще 11 получили ранения".

Информации о гражданстве иностранных боевиков не приводится, сведений о пострадавших или жертвах среди сотрудников сил безопасности или мирных жителей не поступало.

В пятницу радикальное движение "Талибан" объявило о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане". Заявление было опубликовано в преддверии второй межафганской конференции по поиску путей мирного урегулирования. Как ожидается, в ней примут участие как представители правительства Афганистана, так и талибов. Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреля.

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