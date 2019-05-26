Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи подал в отставку

Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Питер О'Нил, находившийся на этом посту более семи лет, подал в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телерадиокорпорации ABC, о своем решении О'Нил сообщил в ходе пресс-конференции в Порт-Морсби, отметив, что "последние подвижки в парламенте указывают на необходимость перемен". Обязанности премьера Папуа - Новой Гвинеи будет исполнять Джулиус Чан, лидер Народной прогрессивной партии страны, занимавший пост главы правительства с 1980-го по 1982 год, а также с 1994-го по 1997 год. Отставка О'Нила будет принята после того, как ее одобрит генерал-губернатор страны Боб Дадае.

Решение О'Нила последовало за перестановками в правительстве, в результате которых несколько министров вышли из его состава и примкнули к оппозиционной коалиции в парламенте.

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