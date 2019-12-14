Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 15

14 декабря 2019 14:09 (UTC+04:00)

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 15 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице полиции страны в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что умерший в субботу человек проходил лечение в больнице Вайкато.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Другие страны 13 декабря 07:40
В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения
Другие страны 9 декабря 08:44
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Другие страны 9 декабря 07:19
В Папуа - Новой Гвинеи расследуют угон самолета
Другие страны 27 ноября 05:02
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
В мире 22 ноября 05:57
В Новой Зеландии нашли гигантского окаменелого пингвина
Другие страны 12 ноября 21:47
Лента новостей
В "Шахдаге" стартовал лыжный сезон
Общество 14:22
В туристическом центре "Шахдаг" цены снижены на 15 процентов (ФOTO)
Общество 14:19
Кувейт выступил против новых санкций в отношении Ирана
Политика 14:13
В Азербайджане откроются малые предприятия в сфере промышленного производства
Бизнес 14:11
Казахстано-турецкое СП привлечет услуги по обслуживанию нефтепромыслового оборудования
Тендеры 14:11
Китай запустит программу по поиску пригодных для жизни планет
Китай 14:08
В одном из регионов Азербайджана открылось малое текстильное производство
Бизнес 14:06
18+! Ильгар Сафат создал боксера-убийцу. Шокирующие погружения в бездну (ФОТО)
Культура 13:57
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла
Общество 13:54