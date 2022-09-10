Лула да Силва сохраняет лидерство в предвыборной гонке за пост президента Бразилии

Лидер Партии трудящихся (PT) Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остается фаворитом в борьбе за пост президента страны на предстоящих в октябре выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Datafolha, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно их результатам, в первом туре, намеченном на 2 октября, социалист может рассчитывать в первом туре на поддержку 45% респондентов, в то время как за его основного конкурента, действующего главу государства консерватора Жаира Болсонару, намерены проголосовать 34% опрошенных. Таким образом, разрыв по популярности между этими кандидатами достиг минимума с мая 2021 года. Остальные кандидаты не набирают и 10% голосов.

Во втором туре, который в случае необходимости состоится 30 октября, по данным опроса, представитель PT получит 52% голосов, Болсонару - 39%.

Опрос проводили 8 и 9 сентября по заказу телеканала Globo и газеты Folha de S.Paulo. В нем приняли участие 2 676 избирателей из 191 населенного пункта страны. Более 75% из них уже окончательно определились в выборе кандидата, которого они намерены поддержать.

Опрос проводили после празднований 200-летия независимости Бразилии, которые прошли 7 сентября. Тогда же в крупных городах были организовали массовые акции сторонников Болсонару. В Рио-де-Жанейро манифестация в поддержку действующего бразильского лидера заполнила значительную часть набережной и пляжа Копакабана. По различным оценкам, на площади в 41 128 кв. м собрались от 65 до 111 тыс. человек, в то время как в акции в Сан-Паулу поучаствовали от 32 до 50 тыс. жителей. Праздничные и предвыборные мероприятия с участием президента в Бразилиа посетили до 400 тыс. человек, пишет столичное издание "Метрополь".

Оппоненты Болсонару и некоторые политические обозреватели усмотрели в действиях президента признаки нарушения предвыборного законодательства и обратились в местный ЦИК для проведения проверки. В частности, они полагают, что действующий глава государства использовал официальные празднования в целях личной политической агитации, задействовав возможности государственного аппарата. Болсонару эти обвинения отрицает.