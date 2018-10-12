Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ташкент. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны РФ Россияна Марковская.

Сергей Шойгу примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ в столице Узбекистана.

В мероприятии примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Министры обороны стран СНГ обсудят комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Также министры обменяются мнениями об обстановке в Центрально-Азиатском регионе и приоритетных задачах противодействия международному терроризму.

Планируется принять решения по вопросам сотрудничества в области обеспечения полетов авиации, информационного обеспечения вооруженных сил государств - участников СНГ, развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств - участников СНГ, военного образования и по ряду других.

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