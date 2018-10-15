Россия и Британия возобновили диалог о торговле

Россия и Великобритания впервые с 2014 года возобновили диалог о развитии двусторонних торговых отношениях, несмотря на ухудшение политического фона. Об этом сообщил торговый представитель России в Соединенном Королевстве Борис Абрамов, передает в понедельник РИА Новости.

РФ и Великобритания около трех месяцев назад начали переговоры о развитии двусторонних торговых отношений. "Мы восстановили диалог с британским министерством международной торговли. Сейчас, несмотря на ухудшение общего политического климата, на профессиональном и рабочем уровне диалог между торгпредством здесь, между торговой секцией британского посольства и Минэкономразвития в Москве восстановлен. В данном случае как раз наши и британские интересы совпадают по вопросам содействия развитию двусторонних торговых отношений в тех областях, которые не ограничены санкциями. Здесь британская сторона поддерживает сотрудничество", — сообщил торгпред.

Немалую долю в возобновлении диалога между двумя странами сыграл "фактор Brexit", считает собеседник агентства. "Brexit означает изменение тех основ, на которых строились экономические отношения Великобритании с другими странами. Сейчас они вынуждены переосмысливать то, как они строят свое сотрудничество с внешним миром, в том числе с Россией", — отметил он.

"Хотя российский рынок не является ключевым для Великобритании, он оценивается как существенный. Товарооборот России с Великобританией в 2017 году составил более 12 миллиардов долларов. Естественно, Британия заинтересована не только в том, чтобы сохранить этот уровень, но и чтобы увеличить его", — сказал глава торгпредства.

С учетом того, что с 2014 года диалог на уровне министерств двух стран был полностью заморожен, в настоящее время идет работа по восстановлению структуры сотрудничества. "Мы пока не ведем переговоров по конкретным проектам. Мы обмениваемся информацией о тех компаниях, которые заинтересованы в ведении бизнеса в России и Британии. В подавляющем большинстве случаев негативного отношения к россиянам, как к потенциальным бизнес-партнерам, нет. И это внушает оптимизм и нам, и нашим коллегам в министерстве международной торговли Великобритании", — заключил Абрамов.

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