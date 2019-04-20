В Турции произошло землетрясение

20 апреля 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение силой 3,6 балла, сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение привело к панике среди местного населения.

«Очаг залегал на глубине 5,2 километра. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
виттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции произошло землетрясение
Турция 9 апреля 10:32
В результате землетрясения в Турции повреждены 50 домов
Турция 5 апреля 14:57
В Турции произошло землетрясение
Турция 5 апреля 09:41
В Турции произошло землетрясение
Турция 28 марта 09:57
В Турции за день произошло два землетрясения
Турция 13 марта 13:38
В Стамбуле прогнозируется сильное землетрясение
Турция 5 марта 15:37
Лента новостей
Эльхан Алескеров: В двух предложениях глава МИД Армении соврал как минимум семь раз
Точка зрения 11:54
Президент Египта проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию
В мире 11:50
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
В мире 11:46
Доступ к некоторым ценностям Нотр-Дама до сих пор затруднен после пожара
В мире 11:43
В Кабуле у здания министерства связи прогремел взрыв
В мире 11:43
В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, погиб ребенок
Происшествия 11:29
Туркменистан приступает к освоению газового прикаспийского месторождения "Узынада"
Энергетика 11:27
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:02
Газовый госконцерн Туркменистана закупает контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:56