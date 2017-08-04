США ликвидировали командира радикальной группировки "Аш-Шабаб" в Сомали

4 августа 2017 14:58 (UTC+04:00)

США ликвидировали одного из высокопоставленных "полевых командиров" радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает РИА Новости со ссылкой на Африканское командование ВС США.

Согласно заявлению, удар по боевикам был нанесен 30 июля на юге страны. В результате удара был ликвидирован Мухаммед Хуссейн, известный как Али Джабал (Ali Jabal). По данным военных, Али Джабал руководил силами боевиков в регионах Могадишо и Банадир и планировал нападения на сомалийскую столицу Могадишо. Сообщается, что потерь среди гражданского населения нет.

В конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб" в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

Azernews Newspaper
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