Помпео: Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации

8 июля 2018 08:52 (UTC+04:00)

Санкционный режим против КНДР будет сохранен до полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Санкции останутся до реализации Северной Кореей полной и верифицируемой денуклеаризации, что было обещано лидером Ким Чен Ыном", — сказал Помпео в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва в Токио.

Как передают РИА Новости, Госсекретарь США также отметил, что в ходе переговоров в Пхеньяне стороны подробно обсудили, "что означает полная денуклеаризация".

"Они понимают, что денуклеаризация без ее подтверждения не имеет смысла", — добавил он.

Обязательства Вашингтона перед Токио и Сеулом по обеспечению безопасности остаются неизменными, подчеркнул Помпео.

В воскресенье в Токио прошла трехсторонняя встреча между Помпео и главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также итоги визита госсекретаря США в Пхеньян.

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась, хотя госсекретарь, по данным СМИ, привез ему письмо от Дональда Трампа. В субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль также передал Помео письмо от Ким Чен Ына, предназначенное Трампу.

Позже сам Помпео заявил, что представители США и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями, где продолжат обсуждение вопроса возвращения останков американских военных.

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