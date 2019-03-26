Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

26 марта 2019 07:38 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщается на официальном сайте минобороны США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью 1 миллиард долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью 57 миль(около 91 км), улучшение дорог и установку освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).

Как отмечают СМИ, это первый миллиард долларов, выделенный президенту США Дональду Трампу на возведение стены. Отмечается, что ранее администрация президента заявляла о намерении выделить на строительство в будущем дополнительные 1,5 миллиарда.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.

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