В США началось строительство первой подлодки нового поколения

Строительство первой стратегической подводной лодки класса Columbia началось в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Naval Today, специализирующийся на военно-морской тематике.

Работы по строительству американской подлодки нового поколения начались в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) на верфи компании Huntington Ingalls Industries, которая является производителем американских атомных авианосцев и субмарин. При помощи плазменных установок работники верфи начали нарезку стальных листов, из которых будет создаваться корпус подлодки.

"Сегодня исторический день", - заявил Джейсон Уорд, вице-президент верфи Newport News Shipbuilding (входит в Huntington Ingalls Industries), которого цитирует издание. "Прошло полвека с тех пор, как Newport News Shipbuilding построил первую подводную лодку с баллистическими ракетами. Сегодня мы отмечаем [итог] десятилетней совместной работы с Electric Boat (основной подрядчик по программе - прим. ТАСС) по проектированию нового класса подводных лодок и официальный переход от проектирования и материального снабжения к строительству", - добавил он.

Атомные субмарины с баллистическими ракетами класса Columbia придут на смену подводным ракетоносцам класса Ohio, принадлежащим к третьему поколению и составляющим сейчас основу стратегических наступательных ядерных сил США, отмечает издание.

Huntington Ingalls Industries, крупнейшая американская судостроительная компания, выполняет работы начального этапа строительства субмарины. Они проводятся по контракту с компанией Electric Boat, подразделения корпорации General Dynamics, которая выступает основным подрядчиком программы создания подлодок класса Columbia. Electric Boat будет выполнять окончательную сборку всех субмарин, а также их сдачу заказчику, отмечает Naval Today.

Контракт в размере $5 млрд на разработку подводных лодок Columbia был подписан 21 сентября. Пентагон рассчитывает приобрести 12 новых подлодок, у которых будет по 16 шахт для межконтинентальных баллистических ракет. В январе 2017 года ВМС оценивали стоимость закупки головного ракетоносца в $8,2 млрд без учета расходов на проектирование и документацию для всей серии субмарин этого класса. В боевой состав его, как ожидается, введут в 2031 году.

В течение ближайших 30 лет Минобороны собирается заменить все имеющиеся в распоряжении стратегические подлодки класса Ohio, несущие по 24 МБР Trident-2 с ядерными боеголовками. Их сейчас насчитывается 14. По оценкам аналитиков Бюджетного управления Конгресса США, на реализацию всей программы Columbia потребуется в конечном итоге $313 млрд.

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