Болтон предупредил, что США лишь начинают применять против Ирана масштабные санкции

Американская администрация только приступает к применению в отношении Ирана масштабных односторонних санкций. С таким предупреждением выступил в понедельник на конференции в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"И мы только начинаем. В ноябре мы восстановили удушающие санкции, которые изначально и заставили Тегеран сесть за стол переговоров. Однако мы на этом не остановились, так как цель президента [Дональда Трампа] - заключить путем переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединенных Штатов", - сказал советник американского лидера.

При этом он подверг резкой критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был выработан несколько лет назад постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Ирана. Это соглашение Болтон назвал "худшим дипломатическим фиаско в американской истории".

Ранее власти Ирана объявили о том, что начинают обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного условиями СВПД. Как сообщил в понедельник информационному агентству ISNA представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, Тегеран произвел обогащение урана до уровня выше 4,5%. Эти шаги стали ответом на выход Вашингтона из СВПД и введение Соединенными Штатами многочисленных односторонних санкций в отношении Ирана, а также неспособность европейских государств сгладить экономический урон от таких действий американской стороны.

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