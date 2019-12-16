США внесли в список санкций двух южносуданских политиков за "воспрепятствование процессу примирения". Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило американское министерство финансов.

Под санкции попали министр по делам кабинета Мартин Элиа Ломуро и министр обороны Куол Маньян Джуук.

В сентябре 2018 года южносуданский президент Салва Киир и лидер оппозиции Риек Машар договорились возобновить мирные соглашения и создать правительство национального единства 12 мая 2019 года. Этот срок не раз продлевался, но правительство так и не было сформировано.

"США до сих пор не видят конкретных шагов со стороны правительства Южного Судана по созданию условий в сфере политики и безопасности, которые бы способствовали формированию правительства национального единства и адекватной реализации мирного соглашения", - говорится в релизе министерства финансов.

В частности, Ломуро продолжает заниматься формированием ополчения, которое противостоит вооруженной оппозиции, а Джуук не осуществил отвод вооруженных формирований, как договорились стороны мирных соглашений, и продолжает готовить ополченцев к столкновениям, заявляют власти США. "Эти министры затягивают конфликт, чтобы зафиксировать политический статус-кво", - утверждают в минфине США.

В результате санкций все активы фигурантов списка, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а гражданам США запретят иметь с ними дело.

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