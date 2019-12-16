США внесли в список санкций двух южносуданских политиков

16 декабря 2019 22:21 (UTC+04:00)

США внесли в список санкций двух южносуданских политиков за "воспрепятствование процессу примирения". Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило американское министерство финансов.

Под санкции попали министр по делам кабинета Мартин Элиа Ломуро и министр обороны Куол Маньян Джуук.

В сентябре 2018 года южносуданский президент Салва Киир и лидер оппозиции Риек Машар договорились возобновить мирные соглашения и создать правительство национального единства 12 мая 2019 года. Этот срок не раз продлевался, но правительство так и не было сформировано.

"США до сих пор не видят конкретных шагов со стороны правительства Южного Судана по созданию условий в сфере политики и безопасности, которые бы способствовали формированию правительства национального единства и адекватной реализации мирного соглашения", - говорится в релизе министерства финансов.

В частности, Ломуро продолжает заниматься формированием ополчения, которое противостоит вооруженной оппозиции, а Джуук не осуществил отвод вооруженных формирований, как договорились стороны мирных соглашений, и продолжает готовить ополченцев к столкновениям, заявляют власти США. "Эти министры затягивают конфликт, чтобы зафиксировать политический статус-кво", - утверждают в минфине США.

В результате санкций все активы фигурантов списка, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а гражданам США запретят иметь с ними дело.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дмитрий Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль
Россия 15:17
Иран считает санкции США против авиакомпании Mahan Air незаконными
Политика 12:09
Нефть дешевеет после роста цен на 1,5-1,6% ранее
Энергетика 09:41
Офис торгпреда США опроверг сообщения СМИ о сокращении вдвое пошлин на китайские товары
США 08:39
В США заявили, что не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком
США 07:51
США выдворили двух китайских дипломатов за попытку шпионажа
США 06:01
Лента новостей
Демократы комитета Конгресса США обвинили Трампа во взяточничестве и мошенничестве
США 22:42
В Кабинете Министров состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Государственного нефтяного фонда
Экономика 22:10
Азербайджан высоко ценит усилия Катара по поддержке позиции Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 21:59
Президент Ильхам Алиев: Созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту
Политика 21:45
Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что компании, желающие вкладывать инвестиции в Азербайджан, конкурируют между собой
Политика 21:37
Отношения Катара с Азербайджаном основаны на принципах нравственности и общечеловеческих ценностей - посол
Политика 21:16
Президент Ильхам Алиев увеличил уставной фонд Агентства по развитию малого и среднего бизнеса
Политика 21:09
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"
Политика 21:01
Азербайджан достиг всех присущих современной государственности силовых показателей - эксперт
Политика 20:39