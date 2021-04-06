США опубликовали уведомление об уже введенных против Турции за покупку С-400 санкциях

Американская администрация опубликовала в понедельник уведомление об уже введенных ранее в отношении Управления оборонной промышленности Турции санкциях из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее оповещение Госдепартамента США размещено в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из него следует, что ограничительные меры распространяются как на само Управление оборонной промышленности Турции, так и на его главу Исмаила Демира, а также еще на трех представителей руководства организации - Мустафу Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита. Все эти решения были объявлены 14 декабря 2020 года еще предыдущей администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом. Рестрикции были применены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В новом уведомлении указывается, что санкции начали действовать "с 14 декабря 2020 года".