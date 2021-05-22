Администрация Байдена не намерена следовать модели Трампа, расследуя утечки в СМИ

Министерство юстиции США при Джо Байдене не будет следовать той же практике проведения расследований об утечках в СМИ, какой придерживалась предыдущая администрация Дональда Трампа, когда запрашивала доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки журналистов. С таким заявлением выступила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это было сделано министерством юстиции при предыдущей администрации", - подчеркнула она, комментируя информацию о запросах на получение сведений о разговорах и переписке журналистов при Трампе.

"Мы не станем следовать модели [бывшего министра юстиции Уильяма] Барра, и я бы сказала, что лучше обратитесь в министерство юстиции относительно того, как они будут подходить к этому вопросу", - добавила пресс-секретарь президента. Тем не менее Псаки прямо не ответила на вопрос, будут ли продолжены расследования об утечках, начатые предыдущей администрацией. Она также не уточнила, в чем именно будет заключаться новая модель, отметив лишь, что новые власти США "продолжат отстаивать свободу СМИ и свободу выражения мнений".