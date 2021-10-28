Делегация Пентагона провела в Турции консультации по программе F-35

Делегация Пентагона провела в Анкаре консультации с турецкой стороной по разрешению разногласий, возникших в связи с исключением Турции из программы создания истребителей F-35 после покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, представители американского военного ведомства провели в Анкаре "дискуссии по поводу разрешения разногласий относительно оставшихся вопросов после исключения Турции из программы F-35". "Встреча демонстрирует приверженность правительства Соединенных Штатов тому, чтобы уважительно завершить предыдущее участие Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют встретиться вновь в ближайшие месяцы в Вашингтоне, округе Колумбия", - говорится в документе.