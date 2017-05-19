Известные личности в проекте "Азербайджанский кялагаи", посвященный Исламиаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный бренд "Azerbaijan Kelagayi" представил фотопроект с участием известных личностей, посвященный IV Играм исламской солидарности Баку-2017, сообщает Trend Life.

Главная цель - пропаганда национального наследия Азербайджана. В ноябре 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В проекте приняли участие руководитель Центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, народный артист Азербайджана, гармонист Анвер Садахов, заслуженные артисты Азербайджана - певица и композитор Тунзаля Агаева, посол доброй воли UNICEF, обладатель почетного титула UNESCO "Артист за мир", джазмен Эмиль Афрасияб, исполнитель Аббас Багиров, телеведущая Наргиз Джалилова, писательница, тюрколог, руководитель и учредитель клуба "Pəncərə" Гюнель Анаргызы, поэтесса, член Союза писателей Азербайджана, лауреат премии «Золотое перо» Нармина Мамедзаде, певица и актриса Наиля Алиева, основатель компании ArtiShok и НПО "Альянс в поддержку туризма и национальной кухни" Фахранда Гасанзаде, архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев, дизайнер и художник, владелица галереи "Natavan" Натаван Алиева, художник, основатель музея неоновой росписи "Farhouse Art Museum" Фарид Алекперов и другие.

История

Кялагаи - представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

На протяжении веков кялагаи было неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Еще в 5-6 вв. в Мингечауре носили шелковые платки со следами золотошвейной вышивки - прообраз кялагаи. Азербайджан в XVII веке являлся крупной шелководческой областью Ближнего Востока, а Ширванская провинция - главным районом шелководства Азербайджана. Важнейшими центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были и Шемаха, Гянджа, Шеки, Шуша. Здесь производили удивительные по тонкости, изысканности и красоте узоров, ткани, шелковые женские головные платки и др. Особенно Шеки издавна славился изделиями из шелка. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 13 веке отмечал красоту таких шелковых платков в Шемахе и Барде.

Много любопытных сведений оставили такие английские путешественники как Р.Джон-сон, Т.Олкок, Дж.Рении, Р.Чини и другие. Голландец Я.Я.Стрейс, побывавший в Азербайджане в середине 17 века, сообщал, что на базаре в Шемахе "много хороших и крытых рядов со многими лавками, где продают меха, шелк, вытканные серебром и золотом платки..."

Ношение

Существовали кялагаи на разные случаи жизни, а при его ношении даже существовали возрастные и социальные различия: пожилые женщины носили более темные цвета - черные, темно-синие, молодые же более яркие - белые, бежевые, ярко-голубые и др. Кялагаи разноцветной окраски пользовались большей популярностью.

Отдельно стоит рассказать про свадьбы, где невеста покрывалась ярко-красным кялагаи - он скрывал ее лицо и окутывал фигуру. Это теперь без белоснежной фаты нельзя представить себе ни одну свадьбу, а раньше белый цвет заменял красный.

В каждом регионе страны его повязывали по-своему. В некоторых местах кялагаи завязывали поверх косынок, предварительно собрав волосы льном или марлей. В сельской местности из платка и намотанного на него кялагаи состояла чалма.

Орнамент

Кялагаи прошлых лет отличались от современных своим рисунком или орнаментом. Наиболее древним и распространенным сюжетом на кялагаи было изображение пары птиц (павлин), а причудливые рисунки с изображением листьев и цветов перекликались со сложными геометрическими узорами. Излюбленными растительными мотивами являлись роза (гызыл гюль), нарцисс (наргиз), гвоздика (гярянфиль), мак (лалэ), лилия (занбаг), ирис (сусян) и цветы фруктовых деревьев граната, айвы, алычи, а также колосьев ( сюнбюль) и листьев различных форм.

А геометрический узор состоял из прямых и ломаных линий, зигзагов, треугольников, четырехугольников, шести- и восьмигранных розеток, ромбиков, звездочек и символического изображения солнца. Орнамент рисунка кялаги в различных областях Азербайджана отличался друг от друга: для Абшерона и Шеки характерен крупный массивный узор, в Шемахе преобладал мелкий рисунок, в Гяндже, Казахе и Карабахе наблюдалось одновременное распространение мелкого и крупного рисунков.

Сегодня по особенности расположения узоров кялагаи делятся на три вида. Первые - сплошь покрытые узорами, образующими целую картину. Вторые - те, где узор расположен лишь по краям. И третьи - наиболее распространенный, повседневный вариант, белоснежные кялагаи с ярким орнаментом по краям.

Платки кялагаи традиционно имеют форму квадрата и определенный размер - 150х150 или 160х160 см. Считается, что это своего рода модуль кялагаи, который делят на четыре части и получают удобный платок для ежедневной носки. Иными словами, его поверхности достаточно, чтобы покрыть и голову, и плечи. В наше время кялагаи делают разных размеров - прямоугольной формы в виде шарфов, или по форме квадрата, только размерами поменьше.

Сегодня кялагаи, который носят наши бабушки или жительницы отдаленных районов республики, представляет собой окаймленный шелковый платок с преимущественным орнаментом буты.

Баскал - центр производства кялаги

И по сей день в Азербайджане жива традиция производства кялагаи. Центром его является Баскал - живописное селение близ Шамахи.

Это искусство процветает здесь испокон веков. Парадоксально - но изготовлением женского головного убора издревле занимаются исключительно мужчины. Впрочем, парадоксально это лишь на первый взгляд. Если вдуматься, то женщине, наверное, была бы просто не под силу эта работа. А она весьма тяжела - мастер имеет дело и с кипящей краской, и с тяжелыми трафаретами и т. д. Секреты этого искусства передаются из поколения в поколение. А порою мастер и сам не в силах конкретно объяснить, в чем же дело, и как ему удается достигнуть таких превосходных результатов. Это заложено где-то на генном уровне, в памяти пальцев. Они чувствуют, что и как надо делать.

Кялагаи изготавливается по методу "батик" - горячее окрашивание шелка. Узор на ткань наносится при помощи специальных "печатей" - галибов (изготавливают из твердых пород дерева - груши или ореха). Узоров - великое множество и каждый из них что-то символизирует. Большинство из них имеют мифологические корни и идут из далекой древности. Но чаще всего на кялагаи бывает изображена бута. Таким образом, готовое кялагаи - это своего рода книга, послание, имеющее глубокий философский смысл, но прочесть его могут лишь сведущие.

В Баскале при изготовлении кялагаи используются только натуральные красители, производимые из растений, коры деревьев, цветов. Например, из обычной луковой шелухи получается краска особенного золотистого оттенка.

Кялагаи белого цвета с цветной каймой изготавливается следующим образом. На расстоянии от края 10 - 12 см набивается кайма, состоящая только из мелких зубчиков (вроде гребешка). Выше этого штампа прикладывается ещё гладкий квадратный штамп для предохранения белой ткани всего платка от действия краски, в которую затем погружается кайма. После этого кялагаи складывается вдвое, а затем "гармошкой". Верхняя часть закручивается на небольшую круглую палку и поверх перевязывается тряпочкой, а нижняя распускается и погружается для закрепления в раствор квасцов.

Через сутки кайма платка вынимается и опускается в холодную краску желаемого цвета. В результате этого получается цветная кайма. такие шёлковые головные платки совершенно самобытны как по рисунку, так и по расцветке. Чтобы получить двухцветные и трёхцветные головные платки, всё это повторяется столько раз, во сколько цветов хотят окрасить платок.

Изготовленные в Баскале кялагаи пользуются большим спросом - как у иностранцев, так и у местных любителей фольклора. Сюда специально приезжают на экскурсии - понаблюдать за процессом "рождения" кялагаи и заказать себе эксклюзивный платок со своим именем.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Надежда Джавад)