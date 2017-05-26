Спикер парламента Армении сократил порядка двух десятков своих советников и помощников

26 мая 2017 23:08 (UTC+04:00)

Спикер парламента Армении Ара Баблоян сократил в своём аппарате 22 помощников и советников, объяснив это необходимостью затягивать пояса и экономить, сообщают в пятницу армянские СМИ.

Отмечается, что сегодня на заседании парламентского Совета, который состоит из спикера, трёх его заместителей, председателей парламентских комиссий и фракций, учитывая объединение и сокращение числа парламентских комиссий с 12 до 9 и рост их нагрузки, было предложено увеличить число их экспертов.

Спикер призвал ограничиваться возможностями бюджета. Он призвал не спорить, кто должен сократить больше.

«Я в своём аппарате сократил 22 помощников и советников, оставив шестерых. Я должен считаться с возможностями своей страны и должен сам служить примером и того же просить от коллег», - заявил он.

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