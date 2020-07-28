Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за I полугодие

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2020 года.

Согласно отчетности, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, банк и во втором квартале продолжил динамичное развитие, и показал прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам второго квартала чистая прибыль банка увеличилась и достигла 4,5 млн манатов. По сравнению с первым полугодием прошлого года процентный доход вырос более чем на 21%, достигнув 38,3 миллиона манатов. Согласно отчетности, совокупный капитал банка увеличился на 19% и составил 83,9 млн манатов, превышая регулятивную норму (50 млн манатов) на 68%. Депозитный портфель банка составил 678,5 млн манатов, что является одним из самых высоких показателей по объему депозитного портфеля среди банков страны. Это в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

Несмотря на карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, банк продолжил активное кредитование реального сектора, выдав за первое полугодие 125 миллионов манатов. На конец отчетного периода показатель мгновенной ликвидности составил 71,9%, что в 2,4 раза превышает норму. Учитывая высокую ликвидность и отсутствие спроса на кредиты в долларах, банк для оптимизации своих процентных расходов сократил валютные обязательства. На конец первого полугодия ликвидные активы составили 34% от общих активов банка, что в свою очередь свидетельствует о высокой финансовой стабильности и платёжеспособности банка. Кроме того, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 10,0%, а коэффициент адекватности совокупного капитала - 14,7%, что выше нормы в 2 и 1,4 раза соответственно.

«Положительный финансовый результат в первом полугодии говорит о том, что даже в сложный период, когда весь мир столкнулся с угрозами, вызванными пандемией COVID-19 и резким падением цен на нефть, банк "Республика" справляется с вызовами и оказывает своевременную и качественную поддержку клиентам и партнерам. Нашим приоритетом являются здоровье и благополучие всех сотрудников, клиентов и партнеров, и мы предпринимаем все необходимые меры для их обеспечения. Стратегия технологической трансформации, реализуемая банком, не только позволила выйти на новый уровень продаж банковских продуктов, но и обеспечила возможность организации дистанционной формы работы сотрудников и взаимодействия с клиентами в условиях пандемии. Мы имеем достаточный запас капитала и ликвидности на комфортном для банка уровне и продолжаем работать, сохраняя высокое качество обслуживания как для корпоративных, так и для розничных клиентов», – отметил председатель правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, а также странице банка в соцсети Facebook, или позвонив по номеру 144.