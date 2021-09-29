Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО)

Экономика 29 сентября 2021 11:26 (UTC+04:00)
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold продолжает научные исследования обнаруженных в Човдарском некрополе находок.

В соответствии с соглашением, подписанным между ЗАО AzerGold и Институтом археологии, этнографии и антропологии, проводится камеральное исследование находок эпохи поздней бронзы - раннего железного века (конец II - начало I тыс. до н.э.), относящихся к ходжалинско-гядабейской культуре. В рамках проекта подготовлен план расположения 156 могил. Восстановлено 619 керамических изделий, 833 изделия из бронзы и железа, 2243 мелкие находки. Кроме того, были изучены кости 136 человек. Напомним, что археологический проект начался в феврале 2019 года с обнаружения образцов древних гробниц во время строительных работ на расположенном в Дашкесанском районе Човдарском участке переработки руды ЗАО AzerGold.

В настоящее время в совместном сотрудничестве с местными и зарубежными экспертами с богатым опытом в престижных международных лабораториях началось проведение анализов изотопов ДНК, радиоуглерода, углерода и азота на основе человеческих останков.

Анализ ДНК, впервые проведенный для изучения ходжалинско-гядабейской культуры, позволит получить генетическую информацию о родстве древних племен с другими народами региона. В результате этих анализов будет получена детальная информация об истории расселения древних племен, поле, возрасте, болезнях, причине смерти, питании похороненных. Таким образом, будет изучен быт, образ жизни, занятость древних людей, а также выявлены эпидемические заболевания, характерные для региона на тот период. Также спектральный анализ металлических предметов, обнаруженных в некрополе, позволит изучить их состав. В ходе исследования будут определены торговые отношения с зарубежными странами, уровень развития ремесел в тот период, источники сырья для изготовления металлических изделий.

В качестве продолжения научных исследований планируется изучение условий жизни животных и растений в древние геологические эпохи села Човдар Дашкесанского района и прилегающих территорий, образа жизни, ландшафта региона и плотности населения в исследуемый период.

В рамках проекта нашу страну посетил профессор факультета антропологии турецкого Университета Гаджеттепе, известный антрополог Йылмаз Селим Эрдал. Он ознакомился с камеральными исследованиями находок в Човдарском некрополе, взял соответствующие образцы для анализа ДНК на основе человеческих костей.

Отметим, что лабораторные исследования проводятся в лабораториях Университета Гаджеттепе, Ближневосточного технического университета Турции, Научного и технологического исследовательского совета Турции (TÜBİTAK) и Итальянского национального исследовательского совета (CNR). Ожидается, что все результаты анализа будут завершены концу 2021 года.

В целях пропаганды проделанной работы и ее результатов на международном уровне планируется опубликовать серию статей в международных научных журналах, а также подготовить отчет и специальную публикацию. Основная цель проекта, который длится более двух лет, - изучить, популяризировать, законсервировать наше древнее культурное наследие и передать его будущим поколениям.

Отметим, что ЗАО AzerGold уделяет особое внимание вероятности обнаружения новых материальных памятников культуры на территории в рамках продолжающейся подготовки к сульфидной фазе эксплуатации золоторудного месторождения «Човдар».

Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Image
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Image
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Image
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Image
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Samsung построит в Техасе завод полупроводников за $17 млрд
Samsung построит в Техасе завод полупроводников за $17 млрд
Чехия купила у Израиля системы ПВО на 630 млн долларов
Чехия купила у Израиля системы ПВО на 630 млн долларов
United Airlines готова уволить около 600 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться
United Airlines готова уволить около 600 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Находки в Човдарском некрополе анализируются в авторитетных зарубежных лабораториях (ФОТО) Экономика 11:26
Дорожная полиция об ограничениях автодвижения на трассе Баку-Сумгайыт в утренние часы Общество 11:26
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 29 сентября Узбекистан 11:21
Samsung построит в Техасе завод полупроводников за $17 млрд Другие страны 11:16
Туркменистан среди основных направлений экспорта товаров по железной дороге из Ирана Туркменистан 11:15
В БГУ объяснили причины скопления студентов перед корпусами вуза (ФОТО) Общество 11:08
Стоимость азербайджанской нефти превышает $80 за баррель Энергетика 11:04
Иран значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 11:02
Чехия купила у Израиля системы ПВО на 630 млн долларов Европа 10:57
Минобразования Азербайджана назвало число учащихся, приступивших сегодня к очным занятиям Общество 10:55
Обновленная «Baku Steel Company» повышает заботу и внимание к своим работникам (ФОТО) Общество 10:51
В Узбекистане планируют создать новую государственную финансовую корпорацию Бизнес 10:50
United Airlines готова уволить около 600 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться США 10:47
В бакинском метро сокращен интервал между прибытием поездов Общество 10:42
ВВП Нахчыванской АР незначительно вырос за год Финансы 10:41
В продажу в Баку впервые поступит кяльбаджарский мед Общество 10:38
На Ташкентском экономическом форуме будут подписаны соглашения на $6,6 млрд Бизнес 10:32
В Швеции сняли почти все введенные из-за пандемии ограничения Европа 10:29
В Кяльбаджаре открылся хлебопекарный цех (ФОТО) Общество 10:19
Туркменистан присоединится к Тюркскому совету в качестве наблюдателя Туркменистан 10:08
Узбекистан и Казахстан создадут единый рынок капитала Финансы 09:34
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) Культура 09:30
Нефть дешевеет более чем на 1% Энергетика 09:29
Азербайджанские шахматисты одержали первую победу на Champions Chess Tour Общество 09:07
С сегодняшнего дня в Азербайджане восстанавливается очное обучение в V-XI классах школ и в вузах Общество 09:06
Падение Nasdaq во вторник было максимальным с марта Финансы 08:51
Победа Азербайджана стала самым масштабным событием в Европе за последние 30 лет - Питер Тейс Политика 08:27
Cенаторы США представили законопроект, обязывающий сообщать о кибервымогательстве США 08:15
Amazon представила домашнего робота собственного производства В мире 07:44
1 925 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:16
В Грузии продолжает расти стоимость строительства Строительство 07:10
"Палмейрас" во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес Спорт 06:56
Netflix купил свою первую игровую студию В мире 06:25
В космос запустили спутник для контроля глобального потепления В мире 05:57
Сохранение войск США в Афганистане означало бы продолжение войны с талибами - Белый дом США 05:26
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 30 тыс. человек Турция 04:57
Ученые выявили способность матерей передавать антитела к COVID-19 младенцам В мире 04:26
Лава извергающегося на Пальме вулкана достигла океана Европа 03:58
В Эквадоре 24 человека погибли во время беспорядков в тюрьме Другие страны 03:27
Пленку с неизвестной песней и интервью Джона Леннона продали в Дании за $58,3 тыс Европа 02:56
Видеоигровая компания Activision Blizzard выплатит $18 млн по иску о дискриминации В мире 02:24
В КНДР заявили о первом испытании гиперзвуковой ракеты Другие страны 01:56
ВОЗ сообщила, что за неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 10% В мире 01:28
Благодаря голу Месси "Пари Сен-Жермен" обыграл "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов Спорт 01:06
Тираспольский "Шериф" в Мадриде обыграл "Реал" в матче ЛЧ Спорт 00:59
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 00:29
Британское Минобороны одобрило запрос о помощи в доставке топлива на АЗС Европа 00:16
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) Культура 28 сентября 23:53
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе – Ибрагим Калын Политика 28 сентября 23:40
США раскрыли дальнейшие планы по Афганистану США 28 сентября 23:16
Состоялась пресс-конференция с участием спикеров парламентов стран-участниц Тюрк ПА Политика 28 сентября 22:33
Трюдо сообщил, что сформирует новое правительство Канады в октябре Другие страны 28 сентября 22:24
Россельхознадзор одобрил поставки яблок с 5 предприятий Азербайджана Экономика 28 сентября 21:53
Сестры шехидов Полада Гашимова и Урфана Велизаде вместе с гази Карабахской войны приняли участие в проекте для детей (ФОТО) Культура 28 сентября 21:46
Провинция Исфахан производит 55% золотых изделий в Иране Иран 28 сентября 21:37
В Хорватии с 4 октября станут обязательными сертификаты о вакцинации в социальной сфере Европа 28 сентября 21:23
Стартовал уникальный проект! Во всем Азербайджане будут ткать один ковер "Карабах" (ФОТО) Социум 28 сентября 21:18
Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции Бизнес 28 сентября 21:13
Узбекнефтегаз получил приток газа из скважины на месторождении Шимолий Бердак Узбекистан 28 сентября 21:11
Президент Ильхам Алиев: Откровенно говоря, во время войны Франция не повела себя как честный посредник Политика 28 сентября 21:05
Президент Ильхам Алиев: Все военнопленные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении Политика 28 сентября 20:48
Президент Ильхам Алиев: Любое заявление о неразрешенности конфликта является не только неуместным, но и опасным Политика 28 сентября 20:42
Президент Ильхам Алиев: На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах» Политика 28 сентября 20:33
Президент Ильхам Алиев: У меня никогда не было телефонного разговора ни с одним руководителем Армении Политика 28 сентября 20:32
В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны (ВИДЕО) Азербайджан 28 сентября 20:24
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала, что никаких шансов перед нами у Армении нет Политика 28 сентября 20:21
Президент Ильхам Алиев: Отчет НПО “Репортеры без границ” не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения Политика 28 сентября 20:15
Ускоренными темпами продолжается строительство автодорог Худаферин – Губадлы – Лачин и Ханлыг – Губадлы (ФОТО) Экономика 28 сентября 20:12
Президент Ильхам Алиев: Автономия Карабаха уже не является темой обсуждения Политика 28 сентября 20:08
Президент Ильхам Алиев: Настало время предупредить Армению: они должны отказаться от реваншистских попыток и смотреть в будущее Политика 28 сентября 20:03
Президент Ильхам Алиев о встрече с Николом Пашиняном: Если сопредседатели Минской группы выступят с предложением о такой встрече, то мы, конечно, не будем против Политика 28 сентября 20:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда, даже во время войны, во время оккупации не возражал против любых контактов на высшем уровне Политика 28 сентября 19:58
Президент Ильхам Алиев: Война закончилась, конфликт урегулирован Политика 28 сентября 19:51
Гюльнара Мамедзаде: завершение Карабахской войны создало основу для нового мирного будущего Политика 28 сентября 19:27
Фильм "Sonuncu" удостоен награды международного кинофестиваля в Боснии и Герцеговине Культура 28 сентября 19:19
Обнародован график движения поездов Баку – Сумгайыт в выходные дни Общество 28 сентября 19:05
Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш гособлигаций на 10 млн манатов Финансы 28 сентября 18:59
Минсельхоз Грузии поделился данными о реализованных проектах Бизнес 28 сентября 18:47
Азербайджан в числе драйверов снижения добычи нефти в Каспийском регионе в 2025-2045 годах – ОПЕК Энергетика 28 сентября 18:39
Документ, принятый ПАСЕ на фоне новых реалий постконфликтного периода, вызывает сожаление – азербайджанский депутат Политика 28 сентября 18:32
Совет Европы предлагает меры по установлению доверия между Азербайджаном и Арменией Политика 28 сентября 18:17
Азербайджан вдвое увеличил экспорт хлопка Бизнес 28 сентября 17:52
Азербайджан экспортировал в Украину нефть более чем на $250 млн Энергетика 28 сентября 17:51
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) Экономика 28 сентября 17:37
Asia Trans Gas Узбекистана объявляет тендер на закупку газопоршневых электростанций Тендеры 28 сентября 17:35
В России откроется еще один торговый дом Туркменистана Бизнес 28 сентября 17:34
В ВОЗ заявили о праве стран самим решать, какие вакцины от COVID-19 применять Европа 28 сентября 17:31
Центробанк Азербайджана закупит аккумуляторы Тендеры 28 сентября 17:30
ПАО "КАМАЗ" планирует увеличить число сервисных центров в Туркменистане Транспорт 28 сентября 17:28
В Азербайджане увеличен численный предел работников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям – Указ Политика 28 сентября 17:26
Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российскими миротворческими силами Политика 28 сентября 17:25
Фонд возрождения Карабаха организовал поездку в Агдам делегации Азербайджано-американской торговой палаты (ФОТО) Политика 28 сентября 17:21
Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности – минобороны Политика 28 сентября 17:15
В Азербайджане расширены полномочия Экономического совета Экономика 28 сентября 17:15
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил 500 млн тонн Энергетика 28 сентября 17:05
Единство власти и народа - один из главных факторов победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - протоиерей Константин Поминов Политика 28 сентября 16:59
Праздничные торжества в честь знаменательной даты Туркменистана Туркменистан 28 сентября 16:59
Huawei внедрила инновационные технологии в сферу сельского хозяйства Узбекистана ИКТ 28 сентября 16:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 сентября 16:36
В Азербайджане выявлено еще 885 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 114 человек Общество 28 сентября 16:35
Все новости