Илон Маск назвал возможную дату следующего испытательного полета корабля Starship

БАКУ /Trend/ - SpaceX планирует провести четвертый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship через три-пять недель.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал глава компании SpaceX Илон Маск.

Он опубликовал фотографию корабля в соцсети Х и написал, что идет подготовка к его полету. Один из пользователей поинтересовался в комментарии, когда состоится четвертый полет и каких целей Маск планирует достичь в результате нового запуска.

"Вероятно, через 3-5 недель. Цель состоит в том, чтобы [корпус] корабля прошел зону максимального нагрева или, по крайней мере, пролетел дальше, чем в прошлый раз", - отметил Маск.