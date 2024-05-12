В Варшаве сгорел крупный торговый центр

БАКУ /Trend/ - Пожар произошел в ночь на воскресенье в торговом центре на севере Варшавы, передает Trend.

Площадь возгорания составила 62,500 квадратных метров. Огонь вспыхнул одновременно в нескольких местах и быстро распространился из-за неполадок в системах пожаротушения. Пожарные прибыли на место через 11 минут после срабатывания датчиков дыма, установленных в торговом центре.

Распространение огня удалось остановить, однако проникнуть в практически полностью выгоревшее здание пока не удалось.

По предварительным данным, никто не пострадал.