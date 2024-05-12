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В Варшаве сгорел крупный торговый центр

В мире Материалы 12 мая 2024 11:44 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Пожар произошел в ночь на воскресенье в торговом центре на севере Варшавы, передает Trend.

Площадь возгорания составила 62,500 квадратных метров. Огонь вспыхнул одновременно в нескольких местах и быстро распространился из-за неполадок в системах пожаротушения. Пожарные прибыли на место через 11 минут после срабатывания датчиков дыма, установленных в торговом центре.

Распространение огня удалось остановить, однако проникнуть в практически полностью выгоревшее здание пока не удалось.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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