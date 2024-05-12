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Скончался вице-канцлер Швейцарии

В мире Материалы 12 мая 2024 11:27 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы. Об этом сообщается на правительственном портале страны, передает Trend.

"Он любил отдыхать в горах. В пятницу он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и умер. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей", - говорится в заявлении правительства.

Отметим, что Андре Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета в ноябре 2008 года.

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