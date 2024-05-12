ГЭЦ Азербайджана провел экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB, AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.

Как сообщили Trend в ГЭЦ Азербайджана, экзамены (за исключением экзамена по группе должностей BB) были проведены в новом электронном экзаменационном корпусе Центра.

Здесь кандидаты сдавали экзамен на компьютере. После завершения экзамена или по истечении отведенного времени кандидаты могли ознакомиться с результатами. Результаты экзамена также были доступны в личных кабинетах участников на сайте Государственного экзаменационного центра.