Банк Республика в третий раз подряд заевовал «Национальную Премию по КСО»! (ФОТО)

Банк Республика, реализовавший множество успешных социальных проектов в нашей стране, очередной раз стал обладателям национальной премии в области корпоративной социальной ответственности «Национальная премия КСО».

Банк был удостоен этой награды за свой проект реализованный в прошлом году в Нефтчале. Летом прошлого года, снижение уровня воды в Куре и смешение его вод с водами Каспийского моря оказало влияние на качество воды в реке и сделало его неприемлемым для питья. Обеспечение питьевой водой население сел и поселков, включая центр района затруднилось. В связи с этим Банк ежедневно в течение 2 месяцев с помощью водовозов обеспечивал питьевой водой жителей города Нефтчала в том числе области.

Данный проект был выбран из 17 целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Следует отметить, что Банк Республика 3 года подряд является победителем Национальной премии в области корпоративной социальной ответственности.

В конкурсе приняли участие проекты, проведенные за последный год со стороны компаний, работающих в разных секторах страны: образование, банковское дело, здравоохранение, операторы мобильной связи и страховые компании. Победители были определены комиссией, состоящей из представителей Министерства Экономики Азербайджанской Республики, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство экологии и природных ресурсов, Служба ASAN, Центр анализа и коммуникации экономических реформ, Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей, Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане и Агенство PROAKTİV PR.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице Банка Республика или позвонив по номеру 144.