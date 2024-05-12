В Шуше представлена музыкальная культура Марокко и ОАЭ в рамках Международного фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше в рамках VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 11 по 13 мая, состоялось выступление зарубежных гостей, коллективов и исполнителей, сообщает корреспондент Trend c места события.

В концертной программе яркие фольклорные композиции представили Tizwit (Марокко) и Almazyood (ОАЭ), которые выступили перед Домом дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван (был разрушен в период армянской оккупации).

«Впервые приехали в Азербайджан и увидели волшебную обстановку, влюбились в вашу страну и Шушу, где потрясающая природа, леса, горы, чистый воздух. Благодарим организаторов за приглашение принять участие в потрясающем фестивале, где представлены различные культуры. Мы очень счастливы познакомиться с вашей прекрасной страной», - сказала Trend представитель министерства культуры Марокко Надан Хатар.

Гости фестиваля поделились впечатлениями с Trend о фестивале «Харыбюльбюль».

Народная артистка, ханенде Гюльянаг Мамедова: «Все мы счастливы проводить такие праздники на древней земле Карабаха, в родной Шуше. После многолетней оккупации эта земля стала свободной, идет активный процесс возрождения, восстановления и строительства. Сегодня нас охватывают двоякие чувства, с одной стороны – это освобождение, и все настолько прекрасно и радость переполняет душу, с другой – грусть, ведь эти земли окроплены кровью наших героев, шехидов. Преклоняюсь перед матерями, воспитавших таких детей. Светлая память павшим за свободу и независимость страны. Победный дух нашего народа находит свое воплощение в культуре и истории, и наш древний мугам звучит на этих священных для нас землях. Все мы вместе как один кулак будем созидать во имя настоящего и будущего Азербайджана!»

Народный артист, гармонист Энвер Садыгов: «Фестиваль показывает не только нашу культуру, но и победный дух в Шуше. Мое очередное участие в фестивале – большая гордость и честь для меня. Грандиозный проект, мост между народами мира, великолепные мастера музыки, отличная организация, возможность познакомиться с искусством разных стран, пропагандировать древнюю азербайджанскую культуру и традиции – все это настоящая кладезь и жемчужина, достойное самых высоких слов. Мой сын, который выступил вместе со мною, впервые приехал в Шушу и эмоции его просто захватывают. Все это прекрасно! Особо отмечу роль Фонда Гейдара Алиева, подарившему всем нам все эти самые яркие эмоции и чувства. Во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и героической армией наши земли освобождены от оккупантов, и мы счастливы проводить такие праздники в Шуше, который восстанавливается, становится еще краше, люди возвращаются в родные дома. Светлая память шехидам. Да здравствует и процветает Азербайджан!»

Заслуженный артист, кяманчист Тогрул Асадуллаев: «Прекрасный фестиваль, который пропагандирует нашу культуру, традиции и историю, и что очень важно, на весь мир мы это показываем из Карабаха, из города Шуша. Известные мастера национального искусства и зарубежные исполнители показывают свое искусство, создавая уникальную гармонию синтеза культур народов мира. Для меня и моего отца, заслуженного артиста, кяманчиста Мирназима Асадуллаева большое счастье принимать участие в столь грандиозном проекте».

Фестиваль на протяжении трех дней проходит в Шуше и Лачине. Город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал распоряжение о мероприятиях в связи с этим. Фестиваль "Харыбюльбюль"проходит с участием известных мастеров искусств и молодых талантов, музыкантов и вокалистов, исполнителей мугама, классической и народной музыки, хореографических коллективов. Среди участников исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО, наряду с Азербайджаном представлены Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Гвинея, Марокко, Узбекистан, Турция.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа города Шуша, проводится с 1989 года. Фестиваль был проведен в мае того же года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского, продолжился в Шуше и завершился концертом в Агдаме. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" приобрел международный статус. В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проводились в Агдаме. Некоторые концерты фестиваля прошли также в Барде и Агджабеди. После освобождения азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной войны, завершившейся исторической победой страны, фестиваль вновь вернулся в Шушу, а в этом году расширился и охватил также Лачин.