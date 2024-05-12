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Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)

Общество Материалы 12 мая 2024 21:57 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали четыре медали на Кубке мира в городе Бургас (Болгария), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль. "Золота" удостоена женская группа, в состав которой вошли Захра Рашидова, Анахита Башири и Назрин Зейниева.

"Серебро" завоевали Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, выступающие в составе мужской пары, и мужская группа, в состав которой вошли Риад Сафаров, Абдулла Аль-Машайхи, Сеймур Джафаров и Расул Сеидли.

Кубок мира по акробатической гимнастике прошел в городе Бургас 10-12 мая.

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Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
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