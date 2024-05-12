Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 15 мая

БАКУ /Trend/ - Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана с утра 12 мая, сохранятся до 15 мая.

Об этом Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 12 по 14 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, с порывами до 20-25 м/с. С 12 по 13 мая временами ожидаются дожди, в некоторых местах сильные осадки и грозы.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, дожди продлятся до утра 15 мая. В отдельных местах возможны сильные осадки, грозы, град и снег в высокогорье.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.