Центробанк обнародовал обновленные прогнозы по инфляции в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Согласно обновленным прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом году ожидается на уровне 6,3-6,6%, а годовая - 11,4-11,9%, передает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно базовому прогнозу, с первого квартала следующего года инфляция стабилизируется, а со второй половины года - выйдет за верхнюю границу целевого диапазона.

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