ЕС нацелен на сотрудничество с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - ЕС нацелен на сотрудничество с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

«В сотрудничестве с Бакинским портом мы нацелены на то, чтобы наладить устойчивую транспортную систему в рамках Среднего коридора», - сказал посол.

Он подчеркнул, что ЕС является одним из основных партнеров Азербайджана в содействии достижению устойчивого развития и реализации конкретных целей.

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