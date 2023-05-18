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ЕС нацелен на сотрудничество с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора - Петер Михалко

Экономика Материалы 18 мая 2023 19:54 (UTC +04:00)
ЕС нацелен на сотрудничество с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора - Петер Михалко

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - ЕС нацелен на сотрудничество с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

«В сотрудничестве с Бакинским портом мы нацелены на то, чтобы наладить устойчивую транспортную систему в рамках Среднего коридора», - сказал посол.

Он подчеркнул, что ЕС является одним из основных партнеров Азербайджана в содействии достижению устойчивого развития и реализации конкретных целей.

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