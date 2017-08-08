Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Туркменистаном есть очень хорошие возможности для развития и сотрудничества в политической, экономической, транспортной сферах (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Туркменистаном есть очень хорошие возможности для развития и сотрудничества в политической, экономической, транспортной сферах. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник в Баку на встрече один на один с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич, добро пожаловать в Азербайджан. Сердечно приветствую Вас. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что Ваш визит будет очень важным шагом в развитии туркмено-азербайджанских связей дружбы и братства. Наши народы объединяет история. Мы на протяжении веков жили вместе, дружили, жили в условиях братства. Сегодня же мы успешно развиваемся как два независимых государства. Ваш визит привнесет новую динамику в наши связи. Мы очень успешно сотрудничаем в ряде сфер, и это сотрудничество будет углубляться. Существуют очень хорошие возможности для развития и сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, культурной, транспортной и других сферах. Еще раз сердечно приветствую Вас и говорю Вам «Добро пожаловать». Уверен, что Ваш визит будет очень успешным», - сказал Президент Ильхам Алиев.