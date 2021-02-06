Представители дипкорпуса в Азербайджане посетили Зангилан

БАКУ /Trend/ - Послы, военные атташе и руководители международных организаций в Азербайджане после освобожденного от армянской оккупации Джабраильского района посетили 6 февраля Зангилан.

Как сообщает в субботу Trend, цель визита - ознакомиться с последствиями преступлений, вандализма, совершенных вооруженными силами Армении на исконных землях Азербайджана.

Дипломатов и военных атташе сопровождают помощник Президента Азербайджана - завотделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие официальные лица.