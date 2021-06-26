Президент Ильхам Алиев: Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте

Политика 26 июня 2021 21:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте

БАКУ/Trend/ - Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

«Могу сказать, что Вторая Карабахская война была неизбежна. Об этом знал каждый. Знали и азербайджанская общественность, и международные посредники, и мы. Просто были надежды, что у руководства Армении проявится хотя бы инстинкт самосохранения, и они по доброй воле покинут наши земли. Если бы это случилось, то не было необходимости в войне. Мы не хотели и сегодня не хотим войны. Считаю, что для сведения риска войны до нуля в нашем регионе, на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому. Нам не нужна война. Мы добились поставленной цели, и сейчас для нас началась новая эра – эра созидания, восстановления наших земель.

Но это должно послужить уроком для Армении, так как им, наконец, следует понять, что вражда против нас очень дорого обошлась им. Чего они добились? Ничего. Посмотрите, за 30 лет не смогли создать независимого государства. Сегодня Армения не может считаться независимым государством. Какая тут может быть независимость, если она полностью зависима от внешних кругов. Полностью зависима от внешней военной помощи. Полностью зависит от поступающих извне политических заказов. У них было 30 лет, почему они не смогли построить независимую страну? Из-за оккупации. Именно оккупация поставила их в такое положение. Вражда, ненависть к азербайджанскому народу довела их до этого, и справедливость восторжествовала. Порой каждый из нас в различных ситуациях думает, что справедливости нет, почему она не торжествует. Просто, надо набраться терпения. Дожидаться нужного времени, необходимо каждый день стремиться к достижению поставленной цели. Каждый день мы приближали эту дату. Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте. Ежедневно. Каждый день я думал о том, что еще необходимо предпринять, чтобы одержать Победу, освободить наши земли. И мы продемонстрировали это»,- отметил глава государства.

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