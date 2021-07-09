Иностранные дипломаты ознакомились со строительством Международного аэропорта Физули (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, в рамках визита в Шушу ознакомились со строительством Международного аэропорта Физули, сообщает в пятницу Trend.

Дипломаты были проинформированы о работе, проделанной в аэропорту, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым. Было отмечено, что зарубежные партнеры Азербайджана, в том числе итальянские и турецкие компании, активно задействованы в строительстве аэропорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Международного аэропорта в Физули в январе 2021 года. Церемония закладки фундамента аэропорта состоялась 14 января. Строительство взлетно-посадочной полосы планируется завершить до конца года.

Было отмечено, что до оккупации Физули вооруженными силами Армении здесь находился аэропорт местного значения. В период оккупации аэропорт, так же как и Физули, был разрушен армянами.

Длина взлетно-посадочной полосы нового аэропорта, который будет расположен на площади 250 гектаров, составит три тысячи, а ширина - 60 метров.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)