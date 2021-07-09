Россия готова вносить вклад в налаживание мирной жизни в Карабахе – МИД (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Россия готова вносить вклад в налаживание мирной жизни в Карабахе, укрепление доверия между Ереваном и Баку, а также устранение взаимных раздражителей. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала девятого июля на брифинге глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Обстановка в зоне ответственности российского миротворческого контингента остается относительно стабильной. Отдельные инциденты оперативно решаются во взаимодействии с азербайджанскими и армянскими коллегами. Провокационных действий в отношении российских миротворцев не фиксируется», - сказала она.

Как отметила Захарова, ситуация в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе является следствием отсутствия там международно-правового оформления границы.

«Общий фон, безусловно, усугубляет дефицит взаимного доверия сторон. В качестве устойчивого и долгосрочного решения данной проблемы мы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать необходимое консультативное содействие, и в настоящее время продолжаются контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также пограничных служб, в частности, в целях деэскалации напряженности», - отметила она.