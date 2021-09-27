В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:24)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 27 сентября – в День памяти проводится ряд мероприятий в память о солдатах и офицерах, ставших шехидами в ходе освобождения азербайджанских земель от оккупации во время Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend.

Светлая память шехидов почтена в мечетях Гейдара, Тезепир, Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц, синагоге европейских евреев в Баку, Джума-мечети в Агдаме, храме Худавенг в Кельбаджаре, храме Агоглан в Лачине, мечети Юхары Говхар ага в Шуше, других мечетях, церквях и синагогах. Также верующие возносят молитвы за установление мира на века в нашей стране и во всем мире в целом.

Представители различных народов и вероисповеданий, веками живущие в атмосфере мира в Азербайджане, приняли участие в 44-дневной Отечественной войне для обеспечения территориальной целостности нашей страны, восстановления справедливости. Карабахская война еще раз продемонстрировала солидарность азербайджанского общества. Во время 44-дневной войны азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева подарила нам радость победы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)