Азербайджан является важнейшим энергетическим партнером - Росен Плевнелиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важнейшим энергетическим партнером.

Как передает Trend, об этом сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев в среду на пресс-конференции, посвященной открытию IX Глобального Бакинского форума.

«Мы хотим поблагодарить Азербайджан за то, что он является надежным, устойчивым энергетическим партнером», - сказал он.

По словам Плевнелиева, энергетическая стратегия и политика Азербайджана направлена на поддержку бизнеса, отношений с партнерами в налаживании энергетических поставок.

«Я уверен, что Азербайджан также будет успешно развиваться в области возобновляемой энергетики, производстве топлива будущего», - отметил он.