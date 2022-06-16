В рамках IX Глобального Бакинского форума состоялись панельные обсуждения на тему "Текущие угрозы энергетической безопасности: их характер, масштабы"

БАКУ /Trend/ - 16 июня в рамках IX Глобального Бакинского форума состоялось очередное, третье панельное заседание на тему "Текущие угрозы энергетической безопасности: их характер, масштабы".

Как сообщает Trend, на заседании под модераторством бывшего посла США в Азербайджане Роберта Секуты были обсуждены вопросы, связанные с планами по сокращению закупок российской нефти и природного газа в ближайшей перспективе, шагами, предпринимаемыми нефтедобывающими странами, влиянием перехода на возобновляемые источники энергии и другие вопросы.

В ходе выступления бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев отметил, что Азербайджан является очень надежным партнером во всех сферах.

Замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов сказал на заседании, что Азербайджан имеет потенциал увеличения объема экспорта газа.

"Потенциал "зеленой энергии" также очень перспективный, и мы успешно работаем с зарубежными партнерами в этом направлении", - сказал он.

Панельное заседание продолжилось выступлениями других участников.

Следует отметить, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно благодаря этому интерес к мероприятиям, организуемым Центром, растет из года в год.

На этот раз в Глобальном Бакинском форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, пройдут плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также будут обсуждены угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)