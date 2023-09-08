Для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать территориальную целостность Азербайджана - Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети "X" (Twitter) написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Приняли участие в мероприятии, организованном министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, помощником Президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчиным Амирбековым для представителей дипломатических корпусов в Азербайджане, относительно текущей ситуации в Карабахе", - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что Турция поддерживает усилия по оказанию помощи армянскому населению, проживающему в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, для удовлетворения их потребностей в рамках суверенитета и территориальной целостности.

"Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе следует поддерживать территориальную целостность, суверенитет и гуманитарные усилия нашего друга и брата Азербайджана, а также избегать заявлений и действий, которые еще больше обострят ситуацию", - говорится в публикации.