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Казахстан не только на словах, но и на практике поддержал территориальную целостность Азербайджана - Фарид Шафиев

Политика Материалы 13 марта 2024 15:32 (UTC +04:00)
Казахстан не только на словах, но и на практике поддержал территориальную целостность Азербайджана - Фарид Шафиев

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан не только на словах, но и на практике поддержал территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе "круглого стола" в рамках третьего заседания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

«Вчера открылся Центр детского творчества в Физули. Это конкретный проект, который показывает эту поддержку», - сказал он.

Фарид Шафиев отметил, что ежегодно на высшем уровне проходят саммиты между странами.

«Большое значение приобрела ОТГ (Организация тюркских государств). Есть проекты в сфере энергетики, транспорте, над которыми работают страны. Также растет товарооборот между странами, грузоперевозки по Среднему коридору», - сказал он.

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