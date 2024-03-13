Казахстан не только на словах, но и на практике поддержал территориальную целостность Азербайджана - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Казахстан не только на словах, но и на практике поддержал территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе "круглого стола" в рамках третьего заседания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

«Вчера открылся Центр детского творчества в Физули. Это конкретный проект, который показывает эту поддержку», - сказал он.

Фарид Шафиев отметил, что ежегодно на высшем уровне проходят саммиты между странами.

«Большое значение приобрела ОТГ (Организация тюркских государств). Есть проекты в сфере энергетики, транспорте, над которыми работают страны. Также растет товарооборот между странами, грузоперевозки по Среднему коридору», - сказал он.