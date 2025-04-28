Между Азербайджаном и Ираном будет разработана стратегическая программа - Пезешкиан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном будет разработана стратегическая программа, в связи с чем соответствующим министрам дано поручение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Сегодня было принято решение о подготовке стратегической программы между Азербайджаном и Ираном. Соответствующим министрам поручено подготовить эту программу в определенные сроки", - отметил он.

По его словам, этот процесс будет продолжен.

"Постараемся наладить сотрудничество во всех сферах, включая промышленность, науку, культуру, экономику, торговлю и безопасность", - добавил он.